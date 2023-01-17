顧定軒探訪殯儀服務社企　拍攝撒灰時考慮衣着問題

藝人馮素波（波姐）與顧定軒（Zeno）下午（17日）為港台全新節目《社企係咁Run》進行拍攝，二人參與以「入死出生」為主題的一集，探訪殯儀服務社企及體驗了不同生死教育活動。快將80歲的波姐直言今次拍攝節目令她有重新體會：「好多事情之前都未試過，全部都『初到貴境』，以前以為撒灰係向天撒，心諗我行過咪會一頭都係？原來係撒落紀念花園，同埋抱起骨灰好似包米咁重，要好小心。」她指參與過「24周流產胎的工作坊」後令她傷心感動，指成年人離世也令人傷心，何況父母親手送流產胎兒往火化：「聽爸爸講我死過7次都救返，我咁辛苦都出到世，但個BB都未成型。」又指透過節目知道雖然長者器未必適合捐贈，但原來也可捐遺體給醫科生作學習用途：「人出世到最後一程都有用，希望自己可以樣樣學吓，做咗生時有趣死時妙。」她直言未有想過退休，現每天做着自己喜歡的事：「應承咗粵劇團4月演出，去做『老旦』，哈哈！計劃5月開《峰波情未了》Part2。（到時再扮Anson Lo@MIRROR？）近幾年社會怨氣多，扮嚟等大家開心吓，不過演唱會未必扮啦，想做返自己風格，係為爸爸而開。」

至於Zeno就指自己向來較傳統，參與拍攝撒灰時還考慮衣着問題：「我着到好嚴肅，點知一到場見到波姐著得都Sharp，原來嚴肅嘅事情都可以用唔同嘅角度去面對，唔係一面倒。」