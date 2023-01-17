神秘演員揭盅　Juno落力鑽研角色回饋張敬軒

由張敬軒、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）、白只等演出的英皇電影《超神經械劫案下》於年三十晚（21日）賀歲黃金檔盛大公映。新片除了有鄭裕玲友情聲演外，另一位神秘演員終於現真身，竟然是近年極少亮相大銀幕的麥浚龍（Juno）。

Juno戲中飾演黑幫頭目「黎總」，憑《殭屍》進身導演行列的他已超過十年未有參與電影演出。今次神秘加盟演出，令觀眾相當驚喜，他說：「監製說電影中寫了一個神秘角色希望能夠找到我來演出，對話中談及一些創作點子、角色和方向，最感好奇的是這次找我的竟是一齣賀歲檔期的電影，更是一齣瘋狂喜劇。除了希望能夠支持曾經合作的新導演之外，更希望能藉此機會為香港本土電影出一分力。」

無論做導演或是演員，Juno一直秉持追求完美的宗旨，埋位前細心鑽研角色，構思出別樹一幟的「黎總」，他說：「這次放下幕後創作的崗位，從演活角色的角度出發，一個角色的有趣，有時候不只是既定故事、對白有多奇趣，反而是角色整體、背景，有多少可承載、聯想、留白的發展空間。」Juno感受到年輕的製作團隊，認識了不少新面孔：「下一次再遇，稱呼我叫Juno可以了，不用叫『導演』！」

導演應智贇指為劇本落筆時，腦海中已有一個問號：「到底由誰來飾演『黎總』這個角色？他必需要是一位一登場就會令觀眾雙眼發亮的人，令大家心裏發出『oh my god』的聲音；同時，這個人要願意陪我瘋狂、喜歡新事物、富幽默感、理解我想要追求的效果，達到以上要求，我想，大概只有一個人能勝任，於是我拜託監製（彭立威），邀請這位我心目中認為的『最強反派』！戰戰兢兢的等待，他一口答應，達成我的心願！謝謝你 Juno！」