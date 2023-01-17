「汽水殺精」　純屬謠傳

Q：本人今年18歲，和19歲的女朋友在幾個月來發生了性行為，每次都有使用安全套，我們很想嘗試無套但又害怕懷孕。朋友說事後用可樂去清洗下身，汽水的糖分會殺精。我半信半疑，究竟有沒有這回事呢？

阿傑

A：人類總要重複同樣的錯誤！近一兩年於網路上竟又再度盛傳「可樂殺精」的謠言，它更披着偽科學的包裝，例如指汽水的碳酸和糖分能殺精云云。

早在1950年代的中南美洲開始流傳「可樂殺精」，亦的確曾有部分女性不顧後果地嘗試採用此偏方。誤信謠言的主因是該時期的避孕節育尚未普及，女性缺乏可靠的避孕措施，才會想到用可樂灌洗陰道。及至1960 年代的美國，有些男女的性關係開放，時興激情車震，完事後女方用瓶裝可樂沖洗精液，企圖達致避孕。

這種在大半世紀前的無效避孕方法，既不科學亦有損性健康，且在1980年代透過科學家進行實驗而推翻了。在灌洗之前，數以億萬計的精子已高速游動至子宮，汽水極其量只能接觸到陰道壁上殘留的精子，更糟糕的是，可樂的糖分容易溼養微生物，導致陰道炎症。

在避孕措施完備的今天，年輕人應明辨真偽，應採用對伴侶雙方皆安全有效的方法。現今，安全套和口服避孕藥等已成為最常用的避孕方法，又何須以身犯險呢！

李偉儀