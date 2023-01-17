王君馨唔敢睇太多《天龍八部》　驚太代入變抄襲張馨予

王君馨（Grace）有份演出由甄子丹執導、監製的新片《天龍八部之喬峰傳》，她日前接受HOYTV專訪講到知道有份參演時有點緊張：「《天龍八部》怎會找上我？然後我聽到是演馬夫人這個角色，我就立即做功課。」她指有看過不同的版本，好似張馨予，但也怕看得太多變成抄襲，希望找到自己的韻味。

Grace指最難忘的是首日開工，坦言與甄子丹合作有時也會有壓力，但亦認為有壓力才好：「甄生拍完幾個鏡頭便跟我打招呼，我說，你好！Donnie哥哥。他說，我見你離開舊東家之後，參加一個跳舞比賽，我說這女生有火，你有熱誠，我想跟有火的人合作。我那刻有點呆滯，但亦非常感動，因為很久沒有前輩級的人說他欣賞你。」

她在2021年離開效力十年的無綫，北上工作10多個月，她說：「沒有助手，也不算有經理人，但我覺得是好事。逗留舒適圈太久，你會習慣到變了一個機械人，有工作就做，通告是公司安排，變相變得沒有挑戰性。」她又指在上海遇上封城了兩個半月，困在房間太久，會感到迷失，幸有信仰支持支持，每星與鍾舒漫、衛蘭、衛詩等進行視像團契，否則精神狀況會下滑得很嚴重。