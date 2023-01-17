貪刺激！范莎莎自爆同荷蘭男友桑拿房曳曳

無綫J2節目《不正常愛情研究所》由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）大談「大學瘋狂歲月」，嘉賓是《CP訓練營》受訓者之一的范莎莎（Zaza）。

Zaza曾到英國、荷蘭留學，見盡外國風情，自爆大學時期試過最crazy sex，是在桑拿房同男友進行，她說︰「嗰時係荷蘭同第一個男朋友去做桑拿，荷蘭啲桑拿室有幾間獨立房，男女一齊。嗰日冇乜人幫襯，趁有間房冇人，就同男朋友喺房曳曳。」她笑謂假如有人入房，也不知道如何是好。與不同國籍男仔拍過拖的她最欣賞德國男仔，又試過同法國男友咀嘴，更錫到頸痛。

Susuca以前空姐身份爆料，親身撞破一對男女在飛機廁所曳曳的故事，原來空中「搞嘢」真係無處可逃。她指航空公司有規定不可二人共用廁所，空姐要每15至30分鐘巡查，以免出意外沒人知，結果當日真「出事」，她巡廁所時，聽到入面一陣嘈吵聲，但當她敲門時卻忽然靜晒，Susuca說︰「拍多兩三次門都係冇反應，跟住我同入面嘅人講，我哋有鎖匙，可以喺出面unlock，冇事你哋就出返嚟啦。」最後一男一女死死地氣前後腳行出來，亦為該航班的空姐提供全程「花生」。

Karen與Jojo則分享大學住Hall的經歷同O’camp玩得有多癲。原來O’camp玩得最「亂」的是「組爸」同「組媽」，他們起先會互媾，到O’camp就會尋找新目標，下層的「組仔」、「組女」會成為被獵食對象，Jojo話︰「玩得最亂都係組爸、組媽，啲組仔、女都係畀人玩。」