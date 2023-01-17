杉原杏璃 G奶女帝勁「胸」猛

日本寫真界傳來好消息，有位叱吒一時嘅天后級巨乳女優喺封胸幾年後決定回歸，再次為大家露出性感嘅一面！或者你會問，咁耐冇演出，身材會唔會走樣㗎？其他女優好難講，但杉原杏厲絕對值得大家投下信心一票，事關呢位寫真女帝又點捨得拆自己招牌呢？

火辣如昔

好多人都慨嘆自己嘅身體一年不如一年，唯一可以做嘅就係加強保養，以減慢衰老速度，喺呢方面就真係要請教一班日本寫真女優，事關佢哋好似食咗防腐劑，長時間Keep住靚，只係多咗啲成熟韻味，而身材方面就更加弗到爆，好似今日為大家介紹嘅杉原杏璃，就係最佳人辦！

今年已經40歲嘅杏璃，係筆者相當鍾意同佩服嘅寫真女優，一來佢個樣生得美艷又有氣質，二來佢嘅身材火辣如昔，心口對G奶依然保持飽滿又堅挺，條22吋水蛇腰仲係又幼又軟，加埋白滑嘅肌膚，同廿幾歲嘅女仔比，一啲都唔輸蝕，難怪佢一舉手一投足都散發出令人着迷嘅自信魅力，令人既羨慕又妒忌！

期間限定

杉原杏璃喺2003年開始拍寫真，到咗2010年代，人氣持續攀升，逐漸坐穩寫真天后之位，仲因為喺唔同媒體都有極高曝光率，所以被稱為寫真女帝！拍寫真之餘，杏璃亦寫過書，包括自傳小說《…and LOVE》，之後仲改編成電影，絕對係一名才女。另外，杏璃嘅搵食路數相當多，近年出咗唔少教授投資嘅書籍，所以佢被人稱為「財金偶像」。

相對於順風順水嘅事業發展，杏璃嘅感情生活就唔多好，喺2018年出嫁嘅佢，當少奶奶唔夠3年就低調離婚，幸好婚姻失敗冇對佢嘅自信造成太大打擊，而喺舊年年尾，佢仲宣布嚟個期間限定式復出，重拾寫真女優身份直到6月份，大家可藉此機會感受吓杏璃嘅魅力有幾「胸」猛！