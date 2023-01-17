影帝vs奧運金牌︱周潤發25歲只係拍《上海灘》　張家朗已成世一

影帝周潤發（發哥）與奧運金牌得主張家朗對談，10分鐘的影片中，周潤發活力十足，不時以動作配合說話，相當生鬼，他更親自用手機為張家朗影相，而家朗亦特別帶了奧運金牌跟偶像自拍留念。因家朗性格怕醜，周潤發全程搞氣氛，並笑言：「我好少要咁樣望人（仰視），好唔忿氣，有人竟然高過我！」

談到對家朗的第一印象，周潤發笑言：「比我想像中靚仔同高大，又溫文有禮，螢幕第一次見佢，就係佢打緊金牌嗰場戰，好有型！最難忘有一下已經過咗（對手）身邊仲可以倒劍，好瀟灑！金牌之戰喎，你都可以好冷靜！」他直言看完該奧運金牌大戰，之後都有重溫對方多年來的比賽片段，由巴西奧運到東京奧運，完全感受到張家朗的轉變與成長，令他亦都心思思想學花劍。

至於家朗，則表示自己不敢相信能見到對方：「因為通常睇到佢都係電影度，我第一套睇應該係《賭神》，之後朋友介紹之下，有睇番《英雄本色》、《監獄風雲》，其實舊有嘅香港電影我都好鍾意睇，實在有啲唔敢相信見到你！」周潤發即接着說：「你上山就可以見到我！」張振朗則笑言：「我有少少緊張，話晒第一次見，加上我都好怕醜。」

張家朗現年25歲，周潤發回想自己25歲時正拍攝無綫劇《上海灘》：「當時我仲喺香港搵食做嘢，佢已經衝出國際得到奧運金牌，我拍電影之後去荷里活拍戲都只係見識、見聞，佢哋係直情去打仗喎！我哋拍戲可以有好多時間去鋪排，但佢哋一上場就係15分，佢哋壓力真係好大。」周潤發還指他跟家朗同樣是10幾歲時開始向夢想努力訓練，但他覺得家朗比演員所走的路辛苦得多，家朗聽到對方之言亦大表感觸，因經歷時不會太在意，但回看確有遇過不少低潮或者會轉牛角尖，家朗說：「我諗真係香港精神，香港人真係好捱得，唔容易放棄，希望喺我自己嘅比賽上，畀香港人體現到呢種精神。就好似奧運最後一分咁，唔放棄繼續堅持，無論比賽贏定輸都好，希望做好每一劍！」

周潤發則指香港有很多成功人士也是基層人士，他覺得若自己的位置很高時，便要放下自己的身段，要懂中庸之道︰「你高嘅時候，就要撳低自己，某程度上你打劍都可以睇到人生，你輸嘅時候，唔好發火；你低嘅時候，要提起自己，唔好覺得自己坎坷；高嘅時候，又唔好覺得自己好高貴。」他坦言自己也不是一出來便是金像、金馬影帝，而是要累積，像家朗一樣要一定的時間沈澱才贏金牌。訪談尾聲，周潤發指可以教張家朗演戲，而對方則教他打劍，相信這樣會非常好玩。