姚焯菲設定新西蘭減肥大計　鍾柔美安排時間送機

人氣偶像姚焯菲（Chantel）與鍾柔美（Yumi）晚上（17日）出席新春節目《新春保良迎金兔》錄影，即將前往新西蘭升學的Chantel表示農曆年後便會起行，但確實日期未清楚：「爹哋媽咪未講Book咗幾號機票，嚟緊都仲有工作嘅。（趁新年賺多啲？）我又唔係諗搵幾多錢喎，反而係走之前可以見多啲大家。」她指除工作外近日已先後與同學及聲夢學員等食餞行飯兼提早團年，亦想多陪家人及剛從外國回港的親戚，又指已開始收到過年利是，她指以往利是錢會交給父母替她儲起：「但今年唔同，佢哋叫我自己袋住。（利是錢會點用？）通常係儲起，緊急時候先會用。」追問下原來她的所謂「緊急」，其實是想與朋友外出食飯時又碰巧父母不在家，便會動用其緊急儲備與朋友食飯，非常搞笑。

至於同樣已開始收到利是的Yumi，指因親戚朋友打算新年外遊，所以便預先給她利是，問到是否也交予家人儲起？她説：「屋企人會關心下逗咗幾多利是，但畀我自己Keep。」另早前因有事而未能與聲夢學員一起替Chantel餞行的她，表示會視乎近日工作安排，若有空便會送好友機，Chantel則叫她不用擔心，學校放假她便會立即回港見大家：「好快會返嚟，喺嗰邊減定肥然後返嚟同大家再食飯。」