傳統習俗，每年嘅年廿八都要洗邋遢，將全屋打掃乾淨，以迎接新一年嘅來臨。不過講到清潔乾淨，就唔及四仔作品中一班巨乳女僕做得咁徹底，因為佢哋連男主人嘅慾火都清埋，真係爽住咁過年呀！

色誘富豪

睇完呢套由Explicit Empire炮製嘅《I Suck At House Keeping》後，相信大家都會有種貧窮限制性幻想嘅同感，事關佢充分展現出有錢人就係任性嘅道理！由Mary Rock、Susy Gala、Cindy Shine等索爆脫星演出，故事講佢哋有日受聘為一間剛搞完派對亂七八糟嘅豪宅打掃，卻發現豪宅男主人原來係城中著名富豪，於是各人都施展渾身解數色誘對方，究竟佢哋最後能否成功釣金龜呢？咁就要等大家自己睇喇！

熟女大爆發

熟女大掃除，掃得性起把衫除？講緊嘅係呢套由Penthouse出品嘅《Milf Maids》劇情，著名四仔導演Don Won DeMarco執導，搵嚟Lauren Phillips、Jessica Ryan、Tyler Nixon等巨乳熟女脫星坐鎮，就知道部戲唔單止重點喺劇情上，加埋一班波濤「胸」湧嘅熟女激情演出，絕對娛樂性十足。故事講寂寞熟女幫手執屋，估唔到被男主人性擾騷，結果慾火一發不可收拾，展開一場激烈肉搏戰，睇到人興奮無比。

執到火起

執屋執到火到嚟，相信唔少人都試過，之但係執到慾火焚身，相信只有呢套由Karups製作嘅《All In The Family #8》至會發生。搵嚟Skylar Vox、Haley Spades、Natalia Nix等青春脫星演出，講佢哋為咗賺外快，兼職家居清潔工，估唔到執執吓屋，竟然喺主人間房摷到鹹碟同性玩具，睇到慾火焚身咪諗住自我解決，點知被男主人發現，不過咁仲好，一於捉住對方盡情執番劑。

碟評

新春大掃除本來係一件苦差，但喺四仔作品中變成一種享受，因為當中嘅鹹濕劇情無底線，巨乳脫星嘅性愛演出放蕩又香艷，而喺今次介紹嘅3套作品中，雖然每套都係佳作，但講到劇情過癮又抵死嘅，卻非《I Suck At House Keeping》莫屬，成班女為咗釣金龜乜都肯制，睇到人勁興奮呀！