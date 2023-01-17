家有3隻「狗明星」　陳瀅帶仔開工：想佢哋見吓世面！

藝人陳瀅家有3隻小可愛，包括「大佬」Diesel、「二哥」Baymax及「細佬」Kumo。由於「媽咪」職業的關係，3隻狗都先後參與過電視演出，名副其實當上「狗明星」，例如Diesel曾參演《愛美麗狂想曲》、Baymax曾於《美麗戰場》亮相。談到「帶仔開工」，陳瀅說：「因為想多啲時間相處，又想佢哋見吓世面。每次佢哋都好聽話，如果需要用得上小狗拍嘢，自己嘅狗一定最聽話。」

回顧當初與Diesel的相遇，陳瀅坦言：「佢陪我由中學上到大學，再由加拿大轉返嚟香港發展，無論高低佢都喺我身邊。本來我屋企係唔畀養狗嘅，點知有次家人出咗埠，家姐拎咗隻狗返嚟，我覺得冇理由佢得我唔得，3日後就先斬後奏，自行喺寵物店帶咗Diesel返屋企。（冇畀人鬧？）有！不過後嚟我感染咗屋企人，依家我媽咪自己都有養隻嘞。」

Diesel「感情豐富」，難怪深得「媽咪」歡心！陳瀅透露：「帶佢移居返嚟香港嗰轉飛機最驚，驚佢食唔到嘢、瞓唔到覺，落機見番佢嗰一刻真係一世難忘，佢喺度不停擺尾，當時我個心先定番落嚟。剛返香港時我出去工作，佢就喺屋企發出哀鳴聲音，搞到畀人投訴，依家我每次攞行李箱出嚟，佢就知道有排見唔到我，即刻匿入箱裏面。」她又指Kumo加入前，Diesel與Baymax因為年紀關係，曾在家當上了大懶蟲：「唔係好郁，搞到我都好少同佢哋互動，但自從細佬返嚟，搞到兩個大佬活躍咗好多，帶畀我哋屋企好多歡樂。」