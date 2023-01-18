【是日通勝】

農曆十二月廿七

壬寅年 癸丑月 丙子日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、醞釀、安葬

忌：作灶、動土、移徙

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：31、32、36

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：趁好運加把勁，謀事易成功，但要注意休息。

金牛座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

雙子座：理財有道，收入水漲船高，不用為生活操心。

巨蟹座：逞強性格易惹麻煩，面對公事最好量力而為。

獅子座：財運差，投資要保持理性，意氣用事易中伏。

處女座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

天秤座：好人有好報，宜趁順境時幫助有需要的人。

天蠍座：情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

人馬座：保持樂觀，面帶笑容，易獲幸運之神眷顧。

山羊座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

水瓶座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

雙魚座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）馬 多阻滯

鼠：主動幫助有需要的人，施比受更有福！

牛：時來運到，接連傳來好消息，心情大好。

虎：人氣上升，春風滿面，謀事易贏得掌聲。

兔：心不在焉，做事衝動魯莽，容易犯錯。

龍：幹勁十足，處變不驚，做起事來快靚正。

蛇：工作繁忙，身心疲累，幸獲身邊人幫忙。

馬：是日沖煞，運勢陷低谷，謀事易碰壁。

羊：安全第一，不宜外出，否則易發生意外。

猴：工作運強，獲貴人相助，業績漸入佳境。

雞：心情低落，耐性不足，做事易半途而廢。

狗：被棘手問題殺個措手不及，勿自亂陣腳。

豬：桃花弱，魅力不足，急於示愛易遭拒。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

行大運及開工吉日

不少人都喜愛於大年初一「行大運」，討個好意頭，只要大年初一配合當天吉時外出，出門後先向吉利方向走一圈，然後就可繼續按照原定的行程，不必全天也跟着該方向而行。

‧正月初一行大運

吉時：辰時（早上7時至9時）、巳時（早上9時至11時）、午時（早上11時至下午1時）

年初一行大運是迎接新一年開始，踏出家門後，應先向有利方向走一圈，對整年運勢有提升作用。兔年年初一有利方向為正東方（財神）、東北方（貴神）及西北方（喜神），可迎神招財；忌向正西（噩神及五鬼）、東南（死門）方行走，以免影響運勢。

‧開工吉日

傳統上新春假期結束後，恢復辦公，如公司選擇的開工吉日剛好與自己生肖相沖，則可選擇一個和自己不相沖的吉日吉時，在家啟動電腦處理和工作相關的電郵文件，又或打電話給客戶或上司談談有關工作的事，也等同吉日開工，同樣有助催旺工作運。

（首選）

2023年1月27日（農曆正月初六）

吉時：辰時（早上7時至9時）、午時（早上11時至下午1時）

此日沖兔

2023年2月1日（農曆正月十一）

吉時：辰時（早上7時至9時）、巳時（早上9時至11時）

此日沖猴

（次選）

2023年1月30日（農曆正月初九）

吉時：辰時（早上7時至9時）、巳時（早上9時至11時）

此日沖馬

2023年2月2日（農曆正月十二）

吉時：巳時（早上9時至11時）、午時（早上11時至下午1時）

此日沖雞