「解禁」即成搶手貨！張惠妹獲斟內地巡唱　歌迷召喚周杰倫登陸

由於疫情關係，近年港、台歌手幾近絕迹內地演唱會舞台，直至最近終可「重生」。內地前日公布恢復對港台大型演唱會的審批，不少內地樂迷大表雀躍，希望蔡依林、周杰倫等能盡快開騷。曾兩度傳遭封殺的張惠妹，亦即獲邀搞內地巡唱，預計下半年可登場！

內地向來是不少藝人掘金的好地方，惟近年因疫情關係，港、台歌手近乎絕迹內地大型演唱舞台，疫情期間曾公布會開騷的，如蔡依林《Ugly Beauty 2020 世界巡迴演唱會》等統統取消，氣氛死寂，直至近日終現曙光。

蔡依林五月天Fans集氣

隨着防疫政策放寬，內地文化和旅遊部官網前日公布，將促進演出市場恢復發展：「經研究決定，自2023年2月16日起，各地文化和旅遊行政部門恢復對涉港澳台營業性演出的受理和審批。」意味港台歌手及藝人可以在內地舉辦售票演出，對演藝圈可謂天大喜訊，不少內地Fans望穿秋水，希望台灣幫蔡依林、周杰倫、五月天等盡快有好消息！

不過，最大受惠歌手應是台灣天后張惠妹，早年她被指捲政治風波而遭內地封殺多年，經過多番周旋後，至2015年才能在上海開騷，但去年有傳她所屬團隊失言，令她再次被封，原本王心凌、鄭秀妍與譚維維在綜藝節目《乘風破浪》演繹她的歌曲《三天三夜》，最終都被剪掉。未知是否已取得和解，加上內地開「綠燈」，阿妹終有望重踏內地舞台。

10月香港開騷

其經理人陳鎮川前日受訪，透露有內地主辦單位邀請阿妹到內地巡唱：「但是還在排，因為之前有一些城市已經定了時間。」其《ASMR世界巡迴演唱會》去年由台灣唱到美國，今年轉戰英國、法國、澳洲、新加坡等地，10月再唱到香港，有台灣傳媒以檔期推算，她有望於下半年「登陸」見歌迷。

剛完成美國演出的阿妹，現正為3月台灣場作準備，日前她為台灣《獵人聚演唱會》擔任壓軸嘉賓，令全場High爆！經理人指她很早就想參與，因覺得這個演唱會對原住民很重要，但為免模糊主題，不打算事先張揚，但最後為了谷票才對外公布，門票當日即被搶購一空，號召力十足。