愛迪梅菲宣布開拍《妙探出差4》　被嘲靠食老本食到盡

潮流興「集體回憶」，而曾經於80年代走紅的荷里活男星愛迪梅菲（Eddie Murphy）就深明此點，繼《美國之旅2》（Coming 2 America）之後，他宣布將另一經典代表作《妙探出更》（Beverly Hills Cop）開拍第4集《Beverly Hills Cop: Alex Foley》。實行食老本食到盡！

《妙》於1984年上映時大受歡迎，全球票房勁收3.1億美元（約24億港元）。成為當年全年北美最高票房電影第7位。愛迪亦因而走紅！他共主演過3集，對上一集已是28年前。如今愛迪再演「妙探」Axel Foley一角，自然令不少影迷期待！

其實原本「妙探」角色並非由愛迪梅菲擔演，在選中由他接演之前電影公司曾考慮過多位男星，其中包括占士堅（James Caan）、李察派亞（Richard Pryor）甚至是「教父」阿爾柏仙奴（Al Pacino）等。最終角色由英雄形象深入民心的史泰龍（Sylvester Stallone）主演！不過由於他與創作人意見分歧，他希望將原本是低成本的動作喜劇的《妙》拍成充滿高成本的暴力動作片。雖然他與電影公司派拉蒙已簽下合同，但最終經過片方考慮之下在影片開拍前兩周決定將史泰龍的合同撤銷。除了《妙》之外，愛迪嚟緊亦會參與另一80年代賣座片《龍兄鼠弟》（Twins）續集《Triplets》。他將會在片中飾演阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）、丹尼迪維圖（Danny DeVito）的3胞胎細佬。