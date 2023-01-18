超卓汽車頒獎巡禮：卓越高性能揭背車—Audi RS 3 Sportback

Audi全新第3代RS 3 Sportback性能強勁，由靜止加速至100km/h只需3.8秒完成，堪稱市場上擁有最強加速表現的Hot Hatch。

性能出眾 靈活操控

奧迪（Audi）全新高性能RS 3 Sportback，由靜止加速至100km/h只需3.8秒，極速可達280km/h，堪稱市場上擁有最強加速及極速表現的Hot Hatch。車上更首度標準配置高性能RS扭力調配器，並特設專屬RS Torque Rear駕駛模式及新增mVDC模組化車身動態控制系統，輕鬆「駛」出最佳動態表現，盡顯靈活操控。

扭力調配 極限飄移

RS 3 Sportback引擎用上輸出達400ps的2.5L渦輪增壓五汽缸設計，反應快捷，峰值扭力高達500Nm，足以應付激烈的加速需要，而且聲效更能震懾人心。搭配短轉波行程、運作緊密的7前速S tronic雙離合器波箱，配合RS運動化懸掛、RS運動化排氣系統及RS專用駕駛模式設定，使其可於3.8秒破百，而極速則預設在250km/h；若升級至陶瓷制動碟，更可換來280km/h的極速設定。標準配備RS扭力調配器，能將適量扭力調配到後輪、甚至將全部扭力（即高達1,750Nm扭力）傳遞到一個後輪上，不僅是RS 3系列，亦是整個RS家族中首見。配合專為RS 3而設的RS Torque Rear駕駛模式，輕易做出高難度飄移動作。另新增mVDC模組化車身動態控制系統，確保車身的動態設定能快速及準確配合，進一步增強彎路上的靈活性。

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