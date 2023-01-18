新歡曾公開與男男玩3P！Selena傳與電音組合成員撻着

現年30歲的美國女星Selena Gomez早前受訪自爆已準備迎接新戀情，話口未完即被爆與美國女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）的兄長前冰上曲棍球球員Brad Peltz拍拖。不過原來這只是煙幕，原來伊人正與美國電音2人組合The Chainsmokers（TC）的成員Andrew Taggart撻着！

據外媒指2人的戀情是在男方與女友分手後4個月才展開，知情人士透露，Selena和Andrew公開約會，他們選擇去打保齡球和看電影，完全不在乎外界的目光！而知情人士亦指這對情侶「非常地隨性與低調」，據知Selena完全沉浸在戀愛中，約會時幾乎無法把手從男友身上拿開，兩人在一起時玩得十分開心及自在。Andrew與Selena的緋聞傳出後，有指他的前度即喬布斯（Steve Jobs）千金Eve Jobs即時刪除社交網的帳戶避風頭。

有傳媒就重提舊事指Andrew和TC隊友Alex Ball曾在訪問中自爆曾玩過「男男3P運動」，他們指因為過去因經費不足而被迫與其他工作人員合住同一間酒店房，然後事情就這樣發生了。訪問曝光後，立即引發網民討論。

查實Selena一直對歌手情有獨鍾，曾先後與Justin Bieber、The Weeknd以及Nick Jonas等歌手拍過拖。