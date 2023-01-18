扁平足跑手腰痛　及早求醫迎戰馬拉松

近期腳痛求助的中年人的確有所增加，原因是二月中香港將舉辦馬拉松，參賽人士都希望及早消除痛楚迎戰；其中，有跑手表示每次練跑後腰痛，經檢查發現腰痛源於扁平足問題，由於此大型賽事對上一次舉行已是2021年10月，故此他十分期待，深怕痛症影響表現。

這位男士三十多歲，一向有跑步習慣，每天也到健身室於跑步機跑半小時，近期由於備戰馬拉松，改為跑街，他由跑30分鐘增加至45分鐘，可是回家總會腰痛，他懷疑在辦公室坐太多導致腰部肌肉繃緊。

他曾經找按摩師放鬆肌肉，但只有輕微紓緩作用。他想到每次跑完才感覺腰痛，覺得與跑姿不當有關，於是找了健身教練幫助改善姿勢，學習拉筋動作，以及鍛煉肌肉。教練認同他是工作長期坐着，導致肌肉不平衡，需要作出調整。

他發覺經指導後，跑姿的確改善許多，但就是無法解決跑後出現的腰痛問題，在朋友介紹下決定求助脊醫。他詳細講述情況，我認為他做得算是恰當，有注意自己的跑步姿勢，留意到肌肉不平衡。

向他詳細問及病史，談及十幾歲時試過穿鞋墊改善扁平足，就請他除鞋檢查腳掌，即見到相當嚴重的扁平足，原來他只是穿了一年矯形鞋墊，當年他覺得略有進步便不再使用。再請他示範跑步姿勢，發現腳內弓位置有向內旋轉並壓低，膝頭承受着內旋的壓力，令盆骨兩邊角度不均，腰椎明顯因而受壓。

腳底是身體第一個卸力系統，假如有嚴重的扁平足，患者跑步時膝頭受到的壓力會較大，牽連盆骨承受多餘壓力，再間接影響腰椎。最後，他接受脊醫意見，願意再穿鞋墊，度身訂製矯形鞋墊把足弓問題改善了，一個月後已有明顯改善，連續跑一個半鐘也不會腰痛。

脊醫提醒扁平足人士，由於先天不適合長跑，會加速關節勞損，想鍛煉身體或要選擇其他運動類型。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家