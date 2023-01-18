年廿八洗邋遢　Reset肌膚過新年

兔年轉眼間就到，明天就是農曆年廿八，按照傳統這天大家都要洗邋遢。不過洗邋遢絕對唔止為屋企大掃除，亦要從頭到腳洗乾淨自己的肌膚，將身上的霉氣、塵埃統統沖走，以白淨的肌膚除舊迎新。大家若想以煥然一新的肌膚迎新春，就要細心留意以下小貼士。

洗淨髮絲第一步

頭髮健康與否會直接影響一個人的觀感，頭髮順滑整齊自然就給人健康有精神的印象。見到形象精神的你，無論是朋友或是家中長輩都會看你更順眼。Aveda推出的全新頭皮抗衰老系列既有效清潔頭皮，又可以帶來護理功效。內含超過9成天然萃取成分，能讓秀髮從根源煥發光彩，呈現健康髮質。另外，洗頭前亦可加上Leonor Greyl的甘菊藍紓緩抗敏精華油、玫瑰精華活髮油，先激活及淨化頭皮促進頭髮生長，長遠使用更會增加髮量讓人人都羨慕。

呵護臉部肌膚

過年少不免要出席聚會，見很多親朋戚友，嫩滑健康的肌膚一定不能缺少。先以潔面產品潔淨臉部表面的污垢，再搭配面膜、面霜、精華液來呵護肌膚。輕盈補濕凝霜質地的Augustinus Bader藍鑽柔亮緊緻面膜有效滋養、提亮、緊緻和均勻膚色，可用作急救面膜快速修復膚色，又或雙層塗抹用作夜間面膜使用。接着使用可增強肌膚屏障的LANEIGE緊緻塑顏3X再生精華來改善肌膚光彩、彈性和皺紋。如想展現滿滿膠原蛋白的年輕肌膚，不妨使用POLA肌底蛋白袪皺精華作保養修護，當中的精華成分能夠支撐豐富的面部表情。

身體保養不能少

沖洗全身讓自己煥然一新也是很重要的步驟，處於轉季時節，應改用配方較滋潤和具紓緩功效的潔膚露為身體進行大掃除。近年大熱的沐浴油，正好是最身體護理的最佳拍檔。L'Occitane推出的杏仁油，配方加入產自法國的上乘杏仁濃縮精華，散發甜蜜香氣之餘，更如牛奶般輕撫肌膚，讓肌膚重拾絲滑觸感。此外，彩豐行引入的Joseristine蘆薈燕麥溫和沐浴露，也添加了燕麥、蘆薈及多種天然植物精華，能溫和潔淨同時滋潤肌膚，有助修復皮膚天然屏障、保持水分、紓緩肌膚乾燥痕癢，讓肌膚一整天都柔軟光滑，充滿健康光澤。沐浴後再用蘊含牛奶、椰子、杏仁和雲呢拿精華的LAURA MERCIER杏仁椰奶身體磨砂乳，便可自然調理和保護皮膚，同時溫和去角質，令到肌膚更全面吸收隨後塗抹的保養品。