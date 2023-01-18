辦年貨必睇！海味達人4招教你揀乾鮑

仲有幾日就踏入兔年，預祝大家新一年財源滾滾，最緊要係身體健康！過年前又點少得辦年貨，唔少人仲會入手海味，無論送禮自用一樣啱。不過買海味就最容易畀人呃，隻隻乾鮑都差唔多樣，到底邊隻係上等貨？即刻睇《呃我唔到嘅》，請教「海味界活字典」陶贊新Jentzon！

其實乾鮑喺現今社會已經好普遍，所以Jentzon都話好少有假貨，大家好容易一眼就睇得出。不過乾鮑嘅產地同質素就唔係人人識睇，當中以內地福建鮑同日本吉品鮑最易令人混淆，事關兩種鮑魚外形勁似，但實際價錢同味道就差好遠。為咗避免大家中伏，Jentzon教大家4招分辨真正日本吉品鮑，原來上等乾鮑係要完全乾透起鹽霜，要好似石頭咁硬，如果你可以用手掰動乾鮑咁就要小心，想知埋其他方法就要睇片啦。

買咗一大堆乾鮑一時三刻好難食得晒，所以點樣保存鮑魚都非常重要。好多人都知乾鮑要存放喺陰涼地方，所以長期將乾鮑擺喺雪櫃冰格，不過咁做係大錯特錯！因為冰格嘅溫度會令鮑魚變白同枯萎，而且係唔會救得番，只能夠掉咗佢，真係聽見都心痛。如果乾鮑發霉同蟲蛀嘅話，又應該點樣處理？睇《呃我唔到嘅》等海味達人教你正確保存方法啦。