【簡潔生活學】應慳則慳　應使則使

不經不覺，今個星期日就是農曆新年大年初一！這個傳統大節日，不少人會送舊迎新，添置新家具或服飾，希望帶來煥然一新的感覺。不過在節日氣氛下，明明很多東西其實都不必要，但卻因為不同原因而「使（錢）大了」。

我有位朋友Y，每逢一些大節日前夕，荷包都會「失血」過多。如上星期，因為準備過農曆新年，平日精打細算的她，都會豪買新衫新鞋新袋，本來買新衫過年很平常，可是每到一間店舖都給售貨員「熱情轟炸」，買了超出預期的東西。好像到內衣店，本來打算買一套紅色內衣望添「紅」運，但因為店員說買滿二千元會送洗衣袋，她就勉強買了二千多元貨品。本來只需花幾百元的貨品，何解會因為一個洗衣袋而多買呢？

又例如：她到百貨公司想買一隻新鑊，但售貨員又說限時推廣，3千元可任選煮食工具3件，結果買了根本不會用的煲，最終4千元埋單。

我明白有時候花錢讓自己高興無可厚非，不過，錢是應使則使，Y耳仔軟又抵不住熱情（還是誘惑？），而花了不該花的錢，我勸她，如果你有這個毛病，最好別自己一個去購物，而是找人陪伴，能夠在旁提點她，那些多花的錢，換作請朋友喝下午茶，似乎更值得，因為起碼不會買了無謂產品，朋友也有口腹之樂，可說是雙贏吧！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

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