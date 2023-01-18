Channing Tatum自爆已買下版權計劃重拍《人鬼情未了》

憑脫衣舞男電影《光豬舞壯士》（Magic Mike）系列走紅的美國男星Channing Tatum，最近亮相名人雜誌《Vanity Fair》封面。在訪問中他自爆計劃重拍90年代經典愛情片《人鬼情未了》（Ghost）。

他透露自己的製作公司Free Association已擁有《人》的版權，他說：「我同公司嘗試將《人》重拍，而我就飾演片中柏德烈史維茲（Patrick Swayze）（鬼魂）嘅角色。 」不過Channing表示新版會不同需要有少少改動。

《人鬼情未了》1990年上映時大受歡迎，全球累積票房高達5.05億美元，成為當年最高票房電影。其中香港的票房更高達3,463萬港元，僅次於周星馳的《賭聖》與《賭俠》成為全年香港最高票房季軍。2010年，韓國型男宋承憲與日本女星松嶋菜菜子曾將《人鬼情未了》翻拍成新版。《人》帶紅3位主角柏德烈史維茲、狄美摩亞（Demi Moore）以及「靈媒」胡比高拔（Whoopi Goldberg）之外，片中一首舊曲《Unchained Melody》更隨即翻Hit！