周揚青晒童年照被寸整容　高EQ回應霸氣盡露

台灣舞王羅志祥舊愛、內地有米網紅周揚青向來敢做敢認，過去她曾大方承認整容，但依然不時有網友舊事重提，近日周揚青在社交網晒出童年照，見兒時的她面珠脹卜卜，肥嘟嘟相當可愛，她又表示覺得自己童年回憶很療愈，所以隔一段時間就會將小時候的照片翻出來看。照片曝光後，粉絲幾乎大讚可愛，惟竟有網民寸爆她整容：「但是，欸，妳是整過的欸，妳看着不陌生嗎？」周揚青即高EQ回覆：「那也是我自己啊，我還能不認識我自己嗎」，霸氣盡露。

此事更登上熱搜，周揚青對此笑指昔日都曾有類似事件發生，故不會感到陌生，惟現時網友接受度更高，反而主動留言送上安慰鼓勵，令她大感窩心：「在那個整容所不被人接受的年代，我的評論下面好壞參半，或者說一多半都是嘲諷，而今天這篇下面卻全部都是善良有愛的鼓勵，有本來就喜歡我的人 ，但更多的是可能根本就不認識我的網友，今天看留言的時候心裏曖暖的，更多的也是為這幾年大眾的接受度變高和包容心更強而開心，最喜歡的是評論區這張被人拼起來的照片，周曉濛雖然變成了周揚青，但笑容卻一點兒沒變，甚至是那個可愛的雙下巴。」