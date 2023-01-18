年度尊尚訂製豪華房車—Bentley Flying Spur V8 Mulliner

由賓利香港－大昌行代理的全新Flying Spur Mulliner，是由個性化定制部門Mulliner以第3代Flying Spur為基礎打造。

精湛工藝 極致奢華

賓利汽車個性化定制部門Mulliner，一直以精湛工藝不斷拓展個性化定制的可能性，以滿足全球客戶對超豪華座駕的期望與需求。由賓利香港－大昌行代理的Flying Spur Mulliner可說是其全新力作，既豐富了旗艦級車系的陣容，更將現代奢華推向極致。

專屬設計 盡顯氣派

Bentley全新Flying Spur Mulliner由整體設計、工程研發到手工匠造均在英國完成，車上蘊藏一系列Mulliner專屬設計及駕駛套件，配備電動升降兼會發光的車頭雙飛翼B字廠徽、22吋Mulliner灰色拋光輪圈、前輪拱上方帶有Mulliner字樣金屬裝飾及啞光銀側鏡蓋等。而三色配搭豪華車廂，起用Mulliner發光門檻裝飾、Mulliner鍍銀時鐘、Mulliner中控台飾面、立體菱形門板裝飾及加厚羊毛地氈等。全車座椅則以雙菱形絎縫和Mulliner專屬刺繡，配上對比鮮明的裙邊裝飾，並於後排加設以實木和真皮打造的Mulliner專屬電動桌板，盡顯奢華氣派。

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