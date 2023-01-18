朱智賢着肚兜超香艷　與黃子恆有床上戲

無綫賀歲劇《黃金萬両》於1月21日（年三十晚）首播，參演演員包括有薛家燕，曹永廉，麥美恩，朱智賢及江嘉敏。他們齊到大埔林村掟寶牒，祈求兔年行大運。朱智賢（朱朱）開心表示首拍古裝，令她圓其入行其中一個願望，不過夏天拍古裝過程辛苦：「我記得有日仲喺大暑，拍到差啲中暑，啲戲服全部濕晒，要食飯時除出嚟晾乾，又要飲正氣水解暑，好在最後都冇病到。」又指飾演其老公的黃子恆更辛苦，因大熱天時，還要在荒山野嶺黐鬚扮財神。

朱朱在劇中飾演家燕的二新抱，與另外兩位妯娌麥美恩和江嘉敏各自為老公爭奪「金大碗」：「我有床上戲同牆上戲，仲會着肚兜，不過有加件披肩嘅，子恆都裸露上半身，不過係做針灸。」問到新年可會到男友謝東閔家拜年，她表示：「周圍去喇，有利是逗嘅地方就去，亦會準備禮物。」

而薛家燕就在寶牒上寫上「家有喜事」，問是否又暗示又抱孫？她笑指有很多意思，除尚有兩個女未嫁，亦想再抱孫，個人亦又有新發展。笑問是否暗示結婚？家燕哈哈大笑：「唔係，係工作上，唔係離開無綫，喺星、馬有好多大集團都想同我合作，發展產品同娛樂事業。」

她又說2023年工作很旺，年頭已有10多個商演，女兒石祐珊排期排到頭痛，加上內地通關，工作接蹱而來，疫情3年，工作停頓已久，現多了工作，很有滿足感。而3月家燕將率領《黃》劇幾位演員江嘉敏、麥美恩到雲頂登台。她不擔心賣飛，因她在當地人氣勁，更有不少年輕粉絲，講笑可自組「WhitePink」到當地演出：「之前《Captain Nancy》好受歡迎，今年都想再推首新歌，希望以新形象示人。」雖然工作繁忙，但已預留4月，與乖孫、兒子及新抱，首次一齊去日本旅行，共享天倫之樂。