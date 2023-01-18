未來版草屋　渾然天成

聽到「草屋」一詞，小記不期然回想起著名英國童話《三隻小豬》中老大搭建的那一間，既簡陋又易塌，但只要看看建築設計師Omar Hakim的設計，你會發現「草屋」的可能性超乎想像——以「草坪」為頂，不但與大自然融為一體，還要坐擁無敵景觀，真是豪得有氣派！

湖畔度假屋——「House Over The Lake」

「草屋」不一定以茅草搭建，可有想過它像一隻變色龍，隱身於大草坪之中？說的是Omar Hakim構思的建築項目「House Over The Lake」，顧名思義，這幢獨立屋坐擁湖景，預計建於加拿大知名滑雪勝地惠斯勒（Whistler），可俯視Alta Lake。它的最大特色是利用斜坡優勢建造，帶有連接周邊草坪的綠色屋頂，成功令建築物與周邊環境融為一體，兼且呈現出優美的流線。順着屋頂旁邊的白色梯級向下走，可直達室外的休閒空間，最適宜享受日光浴。

這幢湖畔屋的建築面積為500平方米，外牆以落地玻璃窗取代，模糊了室內、外的邊界，讓住客把周邊美景盡收眼底。生活設施方面，除了一個附設廚房的開放式客廳，還有飯廳、閱讀區、兩間臥室、3間浴室和一個帶電梯的車庫，可謂應有盡有。