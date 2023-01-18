輕鬆大掃除　智能洗邋遢

俗語有云「年廿八，洗邋遢」，每逢這天都要幫屋企打掃得乾乾淨淨，寓意新的一年萬像更新！來到2023年，洗邋遢可以輕鬆一點、智能一點，皆因衣物、地板甚至空氣都有智能清潔好幫手，今次一於搜羅出來，等大家齊齊過個健康免年！

蒸氣消毒

不少人都擔心外出時，細菌和病毒有機會黏附在衣物上帶回家，但部分衣物如西裝或大褸卻未能每日清洗。LG Styler衣物護理機可噴出TrueSteam純水蒸氣，技術得到英國防敏協會、南韓衣類試驗研究院、美國哮喘及過敏基金會等多個認證，能消滅99.9%頑固細菌及塵蟎等致敏原，如流感、COVID-19新冠病毒、大腸桿菌、金黃葡萄球菌及霉菌等，毋須添加化學劑就能使衣服乾淨清新。針對衣服微塵，機內特設擺動式衣架，藉每分鐘200次擺動模擬人手揮動衣物，借此甩走灰塵微粒，令蒸氣更易滲入纖維之內。另設褲紋燙貼器減少摺痕，又可加入芬香濾紙，去除因打邊爐、BBQ、食煙、汗水而留在衣物上的氣味。智慧功能方面，用戶可透過ThinQ手機App遙距操控並掌握衣物狀態，系統更會根據衣物類型自然切換護理過程，相當體貼！

掛燙淨化

Laurastar IZZI PLUS蒸氣消毒掛燙機配有獨家DMS微細乾蒸氣技術，可於3分鐘內把1.1公升水箱內的水變成153度蒸氣，再以超過104公里/小時的速度釋放，掛燙衣物兼對衣物進行淨化，5秒消除99.9%的COVID-19新冠病毒、細菌、真菌及100%的塵蟎和其他有害害蟲，如臭蟲、床蚤、蝨子等。適用於日常紡織物、地氈、窗簾、梳化、鞋仔、毛公仔及不同物品表面，應用範圍廣。

一推即淨

Toshiba VC-CL3000XBF無線吸塵機設有雙滾軸反向地刷，運行時前後2個滾刷反向轉動，毋須多次前後拖動，一推即淨！輕絨地刷搭配防纏繞齒狀梳設計，減少毛髪纏繞，又能保護地板不被刮花。多錐旋風過濾系統驅動10道氣流，將微塵分離並壓縮至1/4尺寸，配合防靜電塵杯避色灰塵揚起，減少二次污巧。智能灰塵感應則根據塵量自動調節吸力，離地即停止轉動，節省電量。

自動避障

Xiaomi掃拖機械人S10+支援LDS激光導航系統，精準規劃清掃路線，還配備3D避障功能，在昏暗環境中降低卡住地氈或減少物件碰撞的風險。擁有4,000Pa超強吸力及雙加壓旋轉拖布，模仿人手拖地的方法，清除污漬更加徹底。提供4檔風速及450毫升塵盒，可連接米家App遙距控制，內置5,200mAh電量，靜音清潔模式下運作長達2小時。

三層過濾

LG PuriCare AeroTower集空氣淨化、風扇和暖氣於一身，內置三層過濾系統可阻隔大顆粒灰塵，過濾99.97%小至0.3微米的懸浮粒子，並去除異味、霧霾污染和空氣中的化學物。UVnano技術透過紫外線去除風扇葉片上99.9%經空氣傳播的細菌，內置智能感應系統實時感測室內環境中的PM1.0懸浮粒子指數、氣味、溫度及濕度等數據，讓用戶隨時掌握環境的空氣質素。

消滅甲醛

Dyson HP09空氣淨化暖風扇能遠距離噴射已經淨化的暖風，固態甲醛感應器及獨特的催化濾網持續消滅甲醛之外，HEPA H13標準過濾系統及活性碳濾網更有效捕捉灰塵、致敏原、有害氣體及其他超微污染物，還可過濾高達99.9%人類冠狀病毒229E及OC43氣溶膠。Air Multiplier氣流倍增技術可產生循環，將較遠的污染物吸入產品，再把淨化空氣吹送到全室。