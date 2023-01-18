本日日本：庵野秀明電影T-shirt　4大名作任你揀

擁有動畫師及導演等多種身份的庵野秀明近年搞作多多，先後參與了《真．哥斯拉》、《新世紀福音戰士新劇場版》、《真．超人》多齣電影的製作，而3月在日本上畫的《真．幪面超人》，庵野亦身兼劇本及導演兩職，不禁令人十分期待。

時裝連鎖店UNIQLO旗下圖案 T-shirt品牌UT亦趁勢於3月6日為庵野參與的4齣電影推出「Shin．Japan．Heros．Universe UT」系列。該系列共有5款T-shirt，其中《真．幪面超人》便有兩款，其中一款由負責設計電影版幪面超人的前田真宏特別繪畫的圖案T-shirt，另一款則是幪面超人與邪惡組織SHOCKER戰鬥時的模樣。而《真．哥斯拉》款式則使用了「拔染」的印刷技術，大膽表現了電影中描繪的哥斯拉的恐怖，而且背面印有哥斯拉的日文漢字名稱「吳爾羅」。另外，《新世紀福音戰士新劇場版》款式正面印有戲中登場的「卡西烏斯之槍」的圖案，而《真．超人》款式背面則印有能量源「Spacium 133」及相關公式。此系列會於日本全國UNIQLO分店及官方網店有售，各售1,500日圓（約HK$90）。