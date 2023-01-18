大年初三天后開騷　容祖兒沙田馬場贏春接福

今個農曆大年初三將提早迎「天后誕」，皆因樂壇天后容祖兒將親臨沙田馬場開騷，與入場馬迷聚氣開運，並分享開口中頭馬的攞彩往事，背後笑料百出！

沙田馬場於兔年大年初三舉行「農曆新年賽馬日」綜合匯演歡度新歲，重磅節目必定是「天后回歸」！容祖兒相隔15年於本月24日上午11時15分，重臨馬匹亮相圈載歌載舞慶新歲。今日祖兒受訪時，憧憬着當日的熱鬧場面：「年初三入馬場已經係新年嘅一個傳統，而且沙田馬場全面開放，入場毋須預約就可以直入公眾席，相信今年一定比以往人氣更盛。」她更準備好祝賀詞向馬迷拜年：「祝大家一馬當先，我就𢭃吓利是啦！一齊發個新年財，哈哈！」

祖兒對沙田相當有親切感，因曾跟馬場為鄰：「嗰時屋企同學校都喺馬場附近，對呢個地方有一定感情，可以話係滿滿嘅回憶，不過我都好耐冇嚟馬場表演，印象中對上一次係2008年。」

落注攞好意頭

問到可曾鴻運當頭中頭馬？她難忘有次與朋友夾錢落注，開跑時還大力打氣，結果集氣成功：「到最尾衝線嘅時候，佢真係跑第一，我就好開心啦！點知朋友望住我，原來我一路嗌嘅係第二隻，即係打錯咗氣，哈哈！」今年她亦有顆「中獎心」：「今年都可能落少少注，攞個發新年財嘅意頭。」她認為若想全年橫財在手，最緊要有好心態，時時發放正能量，必定好運齊來。對於網上傳她將於4至12月期間在紅館開騷，她送上好消息：「係有咁嘅打算，希望好快有好消息。」

桃花林催運

祖兒推介「馬場一日遊」，捧完她場可到「富貴吉祥桃花林」催旺人緣，再跟財神影相沾旺氣。若想品嘗美食，不妨到《好賞食》大歎意頭十足的新春佳餚。觀眾入場時，記得免費領取附抽獎卡的「招財筆」乙支！