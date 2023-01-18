Ian拍MV罕有變喊包　自爆童時有注意力不足過動症　

MIRROR成員Ian（陳卓賢）踏入新一年首支派台作品《再見寧靜海》，歌曲是一個有關月球的故事，讓大家學懂珍惜，不要帶着思念與遺憾終老，為配合歌詞。

MV導演特別將五月天與陳綺貞合唱的《私奔到月球》作為MV男女主角的定情之作，畫面上亦有很多與月球有關的情節，把故事串連起來。Ian解說：「《私奔到月球》係我向MV女朋友表白嘅一首歌，同《再見寧靜海》之間嘅聯繫係好有關係，另外音樂盒都係關於月球。去到MV最後好虐心一幕，女主角留低畀我嘅筆記，裏面都有好多提到月球嘅嘢。」

MV中Ian罕有變成喊包，他坦言這次可是真情流露：「由細到大都甚少喊。細個我好硬頸、好曳，屬ADHD（注意力不足過動症），但以前屋企人冇正視呢樣嘢，只覺得小朋友曳，就要打，但我被打時依舊好硬頸，喊都唔喊，郁都唔郁；一句話都唔講，由佢哋繼續打，打到佢哋攰為止都唔會道歉。大個咗之後都唔會畀自己情緒外露，情緒一湧上嚟就會自然撳返落去，有陣時演戲都會遇到呢樣嘢，Feel到好感觸，有情緒想要發出嚟，我冇刻意控制，但身體都會自然撳低佢。」

雖然今次是一個虐心的MV，但仍可以見到Ian開懷的一面，穿上中學校服的他，會拿起結他在禮堂夾Band。Ian表示他很愛夾Band：「大學學音樂後有夾過Band，係一個幾好嘅歲月，大家純粹只為好玩，幾Enjoy件事，所以幾懷念嗰種感覺。」

時而大喊，時而大笑，既考演技，也考Ian的體力，拍攝MV時碰上拍劇的日子，結果他要連踩40小時，通宵拍劇後迅即趕到MV現場開工，攰得轉地點也不自禁在車上睡着，落車時人未醒有點企不穩更差點跌低，他說：「今次演繹上嘅考驗比較高，好彩最後都好順利，全部都係一Take就完成導演要求，所以好開心好好玩。」