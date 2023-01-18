踏入兔年，大家有咩新年願望呢？相信對於「A0」單身狗嚟講，梗係希望能夠「出Pool」啦！而日本AV界嘅「破解童貞系列」就係以宅男脫單為主題，當中嘅女優好樂意為青頭仔進行簡單而隆重嘅破處儀式，令佢哋變成真真正正嘅男子漢！

夢想成真

喺片廠Moodyz出品嘅《我要奪走你的童貞》中，玉乳大眼妹宮下玲奈青春可人，而且仲相當有愛心添！今次AV廠安排咗4位處男，等玲奈出手奪走佢哋嘅童貞，而玲奈認為作為人生第一次必需要隆重其事，所以喺拍攝前問晒4位處男最鍾意邊一個AV場景，跟住佢就會按照對方嘅喜好而換上學生Look裝、浴衣等演出，仲會玩埋角色扮演，令處男喺如夢似幻嘅環境之下同初嘗激戰滋味。

嗒小鮮肉

喺Madonna推出嘅《自治會之人妻很喜歡H》入面，年輕有為嘅俊介被選為社區嘅自治委員會會員，為咗吸取經驗，佢便向前會長兼大波人妻愛弓涼請教，而阿涼見到小鮮肉俊介即刻嗒晒糖，仲主動約對方單獨約會，當得知對方係青頭仔後更加放肆地出手勾引，果然好快令俊介喪失理志，成功奪去男方嘅第一次！之後，愛弓涼經常邀約俊介返屋企相聚，仲巧妙地避開老公耳目鬼混，真係道德淪亡！

耐力大考驗

片廠Deep's炮製嘅《如果你能忍受東條夏的驚人技術15分鐘就可以中出》，講述有AV界國民的美少女之稱嘅東條夏今次進行一個破處感謝祭，幫一班青頭仔成為真正男人，不過佢哋要經過一個耐力大考驗，就係喺15分鐘手口刺激下唔走火，先至可以同夏妹上床，兼且享受到人生第一次中出！為咗達到夢想，唔少處男都意志力驚人，終於捱過考驗，同夏妹齊齊衝上雲霄！

簡評

相信好多男人都難忘自己嘅第一次經歷，而今日為大家介紹嘅「破解童貞系列」應該會令男士們回憶起當時嘅緊張同興奮心情喇！喺3部作品中，本仙最鍾意宮下玲奈主演嘅《我要奪走你的童貞》，一來玲奈妹青春可愛，身材勻稱又肌膚白滑，仲對班處男不知幾咁呵護備致，而且仲因應處男嘅不同願望而大玩變裝，又去不同場景演出，令作品元素豐富又精彩！