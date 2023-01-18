張文慈農曆年與家人出埠　提早與好友繆非臨團年

同屆亞洲小姐出身的張文慈（Pinky）及繆非臨（菲菲）感情一直很是要好，Pinky更認了菲菲母親做契媽，菲菲女兒Tiffany則是她的契女。近日Pinky返港準備過年，而因疫情3年未有返港的菲菲，亦趁開關偕同Tiffany返港換領身份証，但由於菲菲明日（19日）便折返上海，Pinky日前把握機會，相約「家人」提早食團年飯。

目前15歲的Tiffany身形高挑，眉宇間有母親年輕時的影子，目前在內地社交平台已坐擁十餘萬粉絲，不過作為星二代的她本身是名學霸，目標是當一名出色的律師。菲菲直言打算兩年後便送囡囡返回美國求學，由於太惦念香港，她有計劃待Tiffany留學，便與丈夫搬回香港生活。

當問到Tiffany有否考慮步母親後塵選美，她以英語答道﹕「可以一試，但可能要等我完成學業後。（有興趣演戲嗎？）我喺學校都有參加表演，喜歡鎂光燈下的感覺，可以客串一下，但前提是不可以影響學業。」問到有否看過母親的演出?她表示：「有呀，我最鍾意《買兇拍人》。（你拍拖未？）暫時唔會，與我同齡嘅男仔比較幼稚，初吻要考慮得很清楚，一定要遇到深愛的人才可以。」

另外，Pinky逾年未有返港見家人。即將到來的農曆年，她籌備了一次舉家旅行，到台灣探望已移居當地的姐姐﹕「好興奮及期待，我哋未試過咁齊人去旅行。（有乜新年願望？）健康同平安，嚟緊會放個長假，先再籌劃工作上嘅嘢。」

場地﹕寬巷子＠海港