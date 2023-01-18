好多女仔影相都鍾意做出「V字」勝力手勢，之但係對男士嚟講咁樣唔夠挑逗誘惑，不妨向呢位嚟自泰國網紅Papassorn Ally學吓嘢，事關佢唔單止係自拍能手，更係姿勢多多嘅「甫士王」，強項係挺胸趷籮漏側乳，真係係勁煞食！

凸顯個性

大家有冇諗過，點解唔少泰國女網紅都係模特兒出身？可能有人會話，因為模特兒本身外形高質，加上美貌出眾，已經贏在起跑線，更何況佢哋經常拍攝寫真，對住鏡頭演出一定唔會怯場。如果你係咁諗嘅話，未免諗睇得太簡單喇！事關泰國模特兒之所以比較容易喺社交平台打響名堂，其中一個原因在於佢哋識得表情管理。乜嘢叫做表情管理？就係佢哋自拍時，不但識得配合氣氛，做出最誘人嘅表情，同時又能凸顯自己嘅個性，好似嚟自泰國清邁嘅Papassorn Ally正係箇中能手。

挑逗味濃

本身係模特兒嘅佢，擺甫士固然一流，每次都識得挺胸趷籮騷出佢嗰對勁養眼嘅美乳同迷人美股，配合風情萬種嘅氣質，單係呢點已經相當吸睛。不過佢仲有個吸Like秘技，就係佢對會對住鏡頭輕咬下唇，同時流露出楚楚可憐嘅眼神。要知道對男人嚟講，當見到女士做出楚楚可憐又帶點委屈嘅表情時，就會燃起內心嗰股保護欲，好想攬住女方好好呵護一番，試問咁誘惑嘅表情叫男士點頂得住吖？不過，佢深明睇得多會令人覺得悶嘅道理，所以佢唔係每次拍寫真都會做出呢個咬下唇嘅表情，亦因為咁，叫網民期待嘅同時，個心又有籮籮攣嘅感覺，難怪自從佢喺2021年開始經營社交帳號後，人氣爆升得咁快啦！

Profile

出生地：泰國

身高：168cm

三圍：35G-23-35

作為模特兒嘅Papassorn Ally，本身嘅寫真相已經睇頭十足，加上迷人樣貌及火辣身材，喺社交網站分享嘅靚相，更係令人一見傾心，相信佢未來嘅人氣會更加勁呀！