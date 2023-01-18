劉沛蘅譚旻萱孖住幫狗狗沖涼　趁過年前抹走舊愛痕迹

藝人劉沛蘅（Hillary）和同門師妹、入圍美國網站《全球百大美女2022》的譚旻萱（Mandy）均是愛狗之人，趁年廿八就到，Hillary帶了寶貝狗女「Baileys」與Mandy的唐狗「妹妹」一同洗邋遢及梳毛扮靚靚。Hillary男友洪卓立早前到大陸開巡唱騷，令他們分隔兩地多月，原來新年前洪卓立已返港，並立即陪女友飛到日本旅行補數，Hillary受訪時稱日本是他們相識地，可順道慶祝周年紀念：「其實我哋好自然拍拖，我都唔記得拍拖幾多周年，日本係我哋相識地，一直好想一齊再去。」

她稱新年願望希望工作上與男友組情侶檔：「想大家諗起情侶就諗起我哋，鮮明啲，我哋一齊做嘢搵錢又開心，可以一齊返放工，感情又增進，一舉三得。（同男友工作擔心有拗撬？）我哋一齊咁耐，差不多日日見，都好少拗撬」，希望情侶擋能夠一起拍廣告。Mandy也想去日本旅行，但揚言不想同男友去：「我未試過自己去旅行，好想試一次，不過一個人去都驚驚哋。」她稱去年有很大突破，由不愛跑步變成日跑10多K，今年她希望在唱歌跳舞方面下苦功，增值自己做全方位藝人。

提到洗邋遢傳統，Hillary笑言是時候將以前男友送的禮物斷捨離，平日要照顧家中4頭愛犬和2隻貓，每日回家就做剷屎官已十分忙碌：「每日返屋企就不停執金，如果踩到金，我會安慰自己『踩金』係好事。」Mandy也會定期為家中衣櫃斷捨離，自言有些一世也用不上的衫：「如果靚衫我會捐出去，其他我會做掃地布，用來清潔全屋，用到盡先掉。」提到因為朋友出埠她代為照顧「妹妹」，Mandy稱「妹妹」好易照顧，她自己亦好鍾意狗，歡迎朋友有狗可讓她湊，好想去澳洲攻讀訓練犬隻課程。

服飾：Sandro、Swarovski(Hillary)

髮型：Chris Cheng @ Il Colpo Grpup（Mandy）;Terry Yeung @ Yonda Hair（Hillary）

化妝：Zoe Fan（Mandy）