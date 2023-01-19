【是日通勝】

農曆十二月廿八

壬寅年 癸丑月 丁丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、立約、交易

忌：理髮、行喪、出行

幸運方向：坐南向北

幸運數字：5、17、25

幸運顏色：金、白

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：運氣差只是暫時性，不氣餒就有望走出困境。

金牛座：財運極好，適合作小額投資，易獲理想回報。

雙子座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

巨蟹座：求財遇阻力，貪心易中伏，投資要保持理性。

獅子座：笑容有助扭轉頹勢，遇上麻煩要保持樂觀。

處女座：做事忌得過且過，有清晰目標可走出困境。

天秤座：有志者事竟成，把握好運，工作易獲佳績。

天蠍座：投入感不足，事業受影響，重新振作要及時。

人馬座：該出手就不要猶疑，易在投資方面嘗到甜頭。

山羊座：受人事問題困擾，事業多阻滯，要謹言慎行。

水瓶座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

雙魚座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）鼠 財運旺

（跌）羊 易出錯

鼠：求財不乏機遇，謹記一分耕耘一分收穫。

牛：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

虎：有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

兔：神采飛揚，人緣不錯，謀事易贏得掌聲。

龍：情緒不穩，容易因失控而陷入是非爭端。

蛇：心情靚，人緣佳，能與身邊人融洽相處。

馬：人際關係差，破財風險大，須謹言慎行。

羊：是日沖煞，心浮氣躁，易犯上低級錯誤。

猴：桃花旺，單身者多曝光，會有意外驚喜！

雞：腦筋轉數快，工作如魚得水，易獲佳績。

狗：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

豬：善有善報，多幫助別人有助帶來好運。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

影響桃花的家居風水

人人都希望收獲一份令人羨慕的愛情，但現實中有不少人的桃花運不盡如意，究竟有哪些家居風水問題會影響桃花運？

1.頻繁在洗手間化妝

廁所的風水影響容易被人忽視。不少女孩子會在廁所整理儀容，但是廁所是污穢較重的地方，頻繁在該處化妝，桃花運易在無形中受晦氣影響。

2.床頭靠窗、夜晚不關

窗戶主理氣出入之地，更像房間的眼睛。若睡房布局是床頭靠窗，人容易傷風感冒，嚴重的話易入虛邪賊風而導致心神不寧。所以床頭的位置要靠着實牆，盡量不靠窗，才能對桃花有好的影響。

3.床上雜物太多

床是休養生息的地方，床的擺向、乾淨程度會直接影響人的健康和姻緣。雜物是家中最大的煞氣來源，床上的雜物太多，容易令人出現精神緊張、脾氣暴躁等情況，不利於桃花等各方面的運勢。

4.床頭放假花

古語有云：「床頭放花，易犯桃花。」不少朋友會用性價比高的假花來裝飾臥室，在風水學上，假花不具有生氣，將其擺放在床頭位置，不利於屋主的姻緣運勢。