視父親為勁敵！吳偉豪攞「男飛躍」　最想攬周嘉洛

出爐「男飛躍」吳偉豪一直被視為繼周嘉洛後，獲無綫力捧的小生，兩人私下感情要好，吳偉豪獲獎一刻第一個最想攬的便是嘉洛。他最為人熟悉是全家都高顏值，就連其父近日也憑《中年好聲音》彈出，他笑言視爸爸為勁敵！

現年25歲的吳偉豪（Ricco）與周嘉洛是同期訓練班，同日簽約無綫，又一齊拍《愛．回家》系列及《回歸》，一起成長。雖然嘉洛現時已是一線小生，但無損兄弟情，Ricco說：「有啲嘢係佢做到，我做唔到，佢嘅喜感好自然。我成日問佢點樣令觀眾覺得好笑，佢會無私分享，好難得，唔係個個肯同你分享。」又笑言與對方有過電感覺：「我真係愛上周嘉洛。」

Ricco於劇集《有種好男人》飾演李佳芯的17歲兒子，絕對考演技，他稱拍攝時剛巧重返校園讀大學預科，特別觀察同學的說話態度，意外有收穫，不過因工作太忙，他只讀了一季便中途輟學。今年他計劃再返學園圓大學夢：「以前冇讀書呢個諗法，人大咗覺得讀大學好重要，25歲先讀肯定遲咗好多，但遲到好過冇到。」

他表示爸爸非常支持他入行，並爆爸爸曾報讀第一期訓練班，又試過自資出唱片，表演欲強。他笑言若爸爸年輕時入行，可能未必會生他。問到是否覺得爸爸是他最大勁敵？他說：「係，下年可能到佢攞男飛躍，哈哈！」並計劃父子檔夾Band。提到感情事，Ricco希望低調處理，問到是否因早前不雅照流出有陰影？他說：「唔關事，係個人成長咗，知道自己目標同時間應該放邊度。」

場地: Greyhound Café Galleria

服裝: save the duck