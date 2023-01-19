娛圈單打︱台灣妹子好SEXY　無綫愈來愈識玩

這些年，TVB為了擺脫「老人除」，旗下的J2開闢了不少頗有賣點的新節目，既有年輕男女約會騷《CP訓練營》，又有探討超自然現象的《邊度都有外星人》等，頗有話題性。現正播放的《自然系女子旅行》更加不得了，請來三位台灣索女做嘉賓，與港女主持人一起介紹台灣解封後好去處，未出發先興奮！

醉翁之意不在酒。台灣景點還是其次，台灣妹子毫不吝嗇展現驕人身段才是節目最大賣點。當中包括在港擁有眾多宅男粉絲的台灣「啦啦隊女神」林襄，小妮子或水着或低胸上陣，絕對有波濤洶湧、逼爆螢幕的震撼效果。

另一位台灣辣妹張雅涵同為職棒啦啦隊成員，身高152cm卻擁34C噴血上圍，非常吸睛；最後一位美女是「音樂系女神」黃上晏，畢業於台灣師範大學音樂系，最煞食是其D Cup身材和一雙大長腿，她IG一幀黑色比堅尼照真是乖乖不得了，豐滿胸脯奪罩而出，白滑長腿得天獨厚，加上音樂女神的知性氣質，港女望塵莫及。

眾所周知，台灣向來盛產美女，由林青霞王祖賢，到大S徐若瑄，再到舒淇林志玲，全部有樣貌有身材有腦袋。新一代台灣索女更是心胸廣闊，不拘束縛，最愛以清涼裝束性感示眾，讓人眼睛大吃冰淇淋。

人皆愛美，TVB覷準觀眾心理，利用J2這條年輕頻道「大解放」，製作更多「透心涼」的節目帶動話題，絕對可以殺出血路。除了台灣，更可引進各地美女刺激收視，她們亦可趁機打入香港市場，一舉多得，互惠互利，識得玩，梗係咁樣玩！