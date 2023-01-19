婚姻事業二揀一　連詩雅兩樣都要

「長腿女神」連詩雅（Shiga）在情路上尋尋覓覓，終於遇上型男陳家樂，發展地下情逾2年，定於4月結婚，步入成為幸福人妻之路。雖然她被一致睇好有做「少奶奶」潛質，更天生旺夫命，但她接受訪問時卻詐嬌說：「希望大家旺大家啦，可唔可以話佢旺吓我呀？（堪輿學家陳子才都話你婚後財運好？）錢？係咪即係講有事業運呀？」

Shiga自言不算大迷信，但過去2、3年都有睇紫微斗數預測前途，她謂：「呢2年都話我會衝出香港，希望快啲啦，我覺得結咗婚都可以有事業嘅，況且家樂對演藝工作係個超級、熱愛到發燒嘅人，相信佢都會支持我嘅事業發展，會明白我嘅。」

問到在事業上有何新目標？她自言望婚後可以事業上攀上另一個高峰，最圓滿是舉行紅館個唱，不過：「呢個係夢想，現實啲去諗都知有難度，所以我想開個大型少少嘅演唱會，喺麥花臣場館開都唔錯，個人又得，夾其他歌手一齊開騷都得，因為近年我都係拍劇為主，好少開騷。」問到如有小朋友可會熄滅心目中的「演藝火」？她就覺得只會取捨，絕不會放棄，又以胡杏兒為目標：「佢湊住三個小朋友都得啦，事業仲發展得好好。」