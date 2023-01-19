東方日報C1：周柏豪離巢　外闖霸地盤

新一年甫開始，樂壇即大執位！除穩坐「TVB Music Group一哥」位置的周柏豪離巢外，連「繼位」的胡鴻鈞亦萌生去意，令一度被傳是「棄將」的吳業坤「遲嚟先上岸」升呢「新任一哥」。柏豪受訪時直認與無綫結束6年賓主關係，據知他希望有更大自由度全力向外闖。

一元復始，樂壇也萬象更新。李幸倪強勢加盟英皇後，曾連續兩年奪無綫「最受歡迎男歌星」的周柏豪亦有新路向，日前推出全新廣東歌《小船大海》及國語歌《敬老爸》，但其社交網只tag了經理人公司，未有tag「TVB Music Group」（TMG），令人揣測他跟無綫關係有變。

前日柏豪接受本報專訪，大方承認跟TMG約滿，強調並非不歡而散：「只有唔捨得，呢6年合作得好開心，識咗好多無綫前輩同年輕演員，好似黃翠如咁。」現年38歲的他表示是時候跳出舒適圈作新嘗試，與無綫關係友好。對於有指他與「無綫家嫂」王敏奕合演的新劇快將播出，他說：「如果發覺獨立發展好攰喎，而咁啱有好劇本、好角色咪再合作囉。」

內地成績亮眼

其實離開無綫，跟柏豪欲擴大其事業版圖有關。事關在3年疫情下，他隻身到內地的成績亮眼，9個月內先後參與《聲生不息》、《披荊斬棘》、《大灣仔的夜2》等共5個綜藝節目，還有大量商演及廣告等，除收入增加外，連眼界也大開，他說：「唔係比較，只係其他地方冇內地嗰種氛圍，好似拍《披》咁，30幾個來自唔同界別嘅『哥哥』一齊發揮所長，令我學到好多嘢。」最令他開心是結識了不少朋友：「我以前係好難識到朋友，來來去去都係同連詩雅。」

他直言在內地每天工作16小時，付出有回報：「10年前已經喺廣東省搞簽唱會，但再遠啲地方嘅人未必識我，不過拍《大灣仔》嗰陣，每次去唔同城市，遠到去黑龍江、青島、廈門、杭州。」雖然工作開心，但要犧牲和家人相見時間：「我個仔17個月大，但我去咗12個月，啱啱返屋企時，個仔跑過嚟攬住我，但感覺唔係感動而係驚奇，因為我走時，佢連企都唔識。」又稱為爭取時間和家人見面，有時會出蠱惑：「拍嘢時成日扮去廁所，或者唔食飯行埋一邊同囡囡視像，啲人話我開朗咗，可能唱得兒歌多有關。」他表示現不用隔離，可隨時起行返內地工作，但今個農曆新年會先陪家人，又強調不會放棄香港市場，繼續製作廣東歌。

傳胡鴻鈞有新發展

另外，TMG的官網上，除了柏豪被「除名」外，兩年前與他同奪「最受歡迎男歌星」的胡鴻鈞也「失蹤」，有傳他有新發展。至於在位女歌手分別有JW、連詩雅、吳若希、菊梓喬等，男歌手則有鄭俊弘、謝東閔、伍富橋，還有曾被傳與前高層何哲圖不和兼拒簽約的吳業坤，直至何哲圖離職後，坤坤去年正式加盟TMG，今年2月才推出頭炮新歌的他已升呢「一哥」。

昨日坤坤受訪時表示返港後不停錄音、開會及拍MV：「冇留意其他人動向，只知公司會投放好多資源，3月會不斷派歌，我冇睇重『一哥』呢啲事，年紀最大係我，不過亦係最遲加入，其實係小師弟。」而胡鴻鈞至截稿前未有回覆。

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