超卓汽車頒獎巡禮：年度最受歡迎混能MPV—Honda STEPWGN e:HEV

慳油之選 口碑載道

本田（Honda）獨有e:HEV新世代混能科技，以慳油見稱，贏盡口碑。輸港的e:HEV油電混合動力車型，除了2021年慳油混能新星JAZZ e:HEV，2022年更有新世代STEPWGN SPADA e:HEV登場，憑着低見20.3km/L（WLTC）的出色綜合油耗表現，成為年度最受歡迎混能MPV。

切換模式 高效節能

STEPWGN SPADA e:HEV屬全新第6代STEPWGN的家族成員，車載由2.0L直四Atkinson自然吸氣引擎、雙電動馬達（一具負責發電，一具負責驅動）、鋰離子電池及e-CVT自動波箱組成的Sport Hybrid i-MMD混能系統，綜效馬力及扭力分別達184ps及315Nm。該系統智能地按實時路況及駕駛需要，自行於純電（EV）、混合動力（Hybrid）及引擎（Engine）3種不同動力模式切換。在減速或落斜時的制動力回收方面，通過D-Range自然減速及B-Range減速輔助兩種動力回收模式選擇，自行啟動充電再生，將制動力經驅動馬達回收，轉化成電力儲回鋰電池內，以達致高效節能目的。

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