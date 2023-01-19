【新春好去處】有「瀛」打卡　和風濃厚！

再過兩三日就是農曆新年，選擇留港過節的大家除了可以到親友家中拜年，還可以到各大商場的新春裝飾前打番個靚卡，感受一下節日氣氛。以下精選多個有「瀛」之選，讓大家即使飛唔到日本過節，都能一解鄉愁，快樂過新春！

最「瀛」吉祥萌物

新春怎少得了吉祥物？即日起至2月19日，MOKO新世紀廣場特別聯乘「日系本地」插畫家Mr.Japin，以可愛造型演繹港人熟悉的日本吉祥物，包括招財貓、飯糰、富士山及達摩。除了推出得意利是封外，更以「MOKO x Mr. Japin 春日櫻花緣」為主題，打造了4個大打卡場景，好讓大家在港也能夠遊覽漫天櫻花日系景點。此外，場內亦推出一連串購物獎賞，包括MOKO血拼之選、利是封換領、低至5折的新春期間限定優惠以及新春花墟賞，可於購物和逛花墟後換禮券，以至抵價辦年貨，節省金錢！

Chill 「瀛」祈福

想祈求好福氣？就要去埋上水中心購物商場（SSC）及新都城中心一期（MCPOne），因以上兩大人氣熱點由即日起至2月5日舉辦【祈願「瀛」新春】，場內設有金貓報喜神社及達摩開運鳥居等影相打卡位外。新春期間更特別籌劃「Chill 「瀛」環保市集」，匯聚多個本地人氣和風、環保手作品牌攤檔，售賣各式簡約雅致又低碳實用的綠色產品。此外，兩大商場亦將於大年初七及初八舉辦招財貓開運巡遊，祈求大家來年鴻「兔」大展。而大年初八則有醒獅賀歲，寓意新年生機勃勃。大家可於於指定日子購物後參加「瀛」春消費禮遇，捧走心好禮，甚至在消費滿指定金額後獲贈「$25餐飲商戶現金券」及和風不銹鋼「便攜保溫飯盒套裝」。

「瀛」遊夢幻祭

除了喜慶賀新春外，大家亦可以甜甜蜜蜜，浪漫地邁進新一年。由即日起至2月28日，PopWalk將各期商場打造成「『瀛』遊新春夢幻祭」。除了場內設置5大打卡放閃約會區及遊樂專區，更於1月20和21日在海天晉滙彩虹跑道舉行「萌兔迎新春賀年市集」，一次過集結多個集美食、新年擺設等矜貴禮品的單位，給你帶來不一樣的送禮之選。