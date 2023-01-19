【波鞋都要新】奶茶色、吉祥兔上腳賀新歲！

過年當然要着新波鞋，以下介紹的新春波鞋，有中性易駕馭的奶茶色設計，也有加入紅色或吉祥兔等新春元素的款式，絕對任君選擇！（互聯網）

過年梗係要着新衫新鞋，之不過為免一過年就「鞋鞋聲」，大家都會趁過年前買定新鞋。好彩各大運動品牌亦相當識做，早早就推出了別具農曆新年特色的波鞋。設計上更兼顧不同鞋頭口味，除了紅噹噹鞋款外，更推出中性易襯又低調的奶茶色設計，令到無論追求高調抑或低調風格的鞋頭，都能在Last Minute火速入手心頭好，去舊迎新過新春！

低調奶茶款 中性易襯

New Balance農曆新年系列設計採用易於穿着配搭的多功能柔和中性色，雖然整體是奶茶色調，卻在鞋墊、鞋舌、後踭等位置加入代表新年的暗棗紅色設計。今次推出的熱門鞋款包括550、574、2002R和9060等，好適合於新春聚會穿着，既能配合輕鬆Dress Code，又不易跟親友撞款，兼具舒適感與視覺上的美感。全系列在官網與門市上架，有興趣入手的話不妨去看看。

吉祥兔設計 年躍新高

以吉祥物白兔為設計靈感的Nike「年躍新高」系列，涵蓋男子、女子和小童，並集結籃球、街舞、跑步、運動生活等款式選擇。系列全新設計的Swoosh標誌與新年印花圖案源自白兔跳躍的身影，以傳統書法與藝術的創作形式，表達年躍新高的祝福。系列亦加入了象徵健康長壽的松柏和柳樹，以及高山、洞穴等自然景觀，以祝願大家在新一年身心健康。而2023年的數字結尾「23」亦象徵了Jordan Brand，「兔」年也正是Michael Jordan與品牌旗下新生代運動員Luka Dončić的「本命年」，因此系列的波鞋款式是以鼓勵大家無畏本命年禁忌的意念而設計，讓大家新年都可盡情享受運動帶來的樂趣。