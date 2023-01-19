新年好玩3大熱點　欣宜至愛主題樂園

就快踏入農曆新年的長假期，最適合一家人四圍玩享天倫之樂，而本地兩大主題樂園就換上氣氛十足的新年裝飾，連主題角色都穿上新裝，歌手鄭欣宜出席其中一個主題樂園活動，跟大家拜個早年，不僅即場展現歌喉，更公開多張私密照，想知內容立即去片！

為了迎接兔年，迪士尼樂園的兔仔代表StellaLou成為今次的主角，夥拍人氣爆燈的LinaBell應節，牠們不僅換上賀年服飾，四周更可以看到牠們的身影，包括主題商品和美食，而迪士尼朋友高飛亦會化身財神高飛，跟大家近距離互動呢。適逢2023年為迪士尼成立100周年，樂園同時預告了一連串活動，除了有幸運兔奧斯華的加入，更公布將於下半年開幕的《魔雪奇緣》主題區，《魔雪》粉絲們準備好了嗎？

此外，樂園更邀請了欣宜出席活動，公開了多張從未曝光的私密照，包括她與好友許廷鏗慶生的照片，還有一批她小時候入園的舊照，當中最特別是與亡母沈殿霞抱着唐老鴨公仔的合照，可見二人更嘟起嘴模仿公仔，畫面彌足珍貴。

另一主題樂園海洋公園，亦有一系列喜迎兔年活動，有「福滿萌兔村」，達摩造型的兔仔村長恭候大家一同打卡，另有財神和穿上應節服飾的威威現身拜年，舞台上不僅有威威與好友跳舞，更有加入街舞元素的舞獅表演呢！最令人驚喜是「瑞雪迎新年」活動，大家不僅能夠玩到真雪，更可挑戰3米高真雪滑梯，興奮又刺激。海洋公園更邀得人氣角色Baby Shark和Pinkfong，於派對中跟小朋友互動玩遊戲，齊齊跳「Baby Shark Dance」。

小朋友玩盡2大主題樂園，大朋友亦可以睇《大海賊時代！亞洲巡迴展》，首站香港站佔地超過1萬呎的空間，將連載超過25年的神級動畫《海賊王ONE PIECE》，重現經典場面 16大主題專區，還有多個首次展出的巨型雕塑，當中鬼之島大戰集合現有要角，絕對要打卡！場內更設有8個AR手機及實體遊戲關卡，玩遊戲之餘，更可贏取限量禮品。