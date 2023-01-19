賀年美饌：西日創意滋味

農曆新年，吃得最多的就是中菜和中式小食，想為味蕾添上新意，不妨轉轉菜系。坊間的西餐廳或日本餐廳，都在這個喜慶的節日，提供主題菜單，既有西式風味的盆菜，又有創意美食，再加上日本開運食材，照樣吃得好運連連。

北歐風盆菜

傳統盆菜內的食材，大家都耳熟能詳，轉轉風味又會如何？尖沙咀帝樂文娜公館北歐餐廳Finds由現時至2月9日推出４位用的堂食北歐風味團年盆菜，包括有選用奧地豬肉打造的香烤脆皮豬腩肉、法國天然放養無激素春雞製作的香草燒法國春雞，另外還有香燒越南虎蝦、加拿大翡翠螺、鮮活澳洲藍青口及輕煎北海道帶子等，蔬菜就有迷迭香焗手指薯仔和番茄等4款蔬菜，代表四喜臨門，吃時加入鮮香的北歐龍蝦濃湯，分外鮮味。客人加指定價錢，可享用無限暢飲精選啤酒，氣氛更熱鬧。

中西合璧

提到瑞典，大家首先想到就是肉丸，IKEA今個新春除有清香接骨木香橙香棗茸糕和植物素肉丸芋頭糕外，還有全新的瑞典肉丸蘿蔔糕。除此之外，品牌餐廳因應新年，在1月推出豐盛的菜式，前菜有松露黑毛豬火腿凱撒沙侓，主菜有慢煮羊膝配薯及孜然燒汁，特別推出的金沙蝦球配伊麵，大蝦以鹹蛋黃醬包裹煎炸，惹味又開胃，另一款鮑汁佛跳牆配伊麵，同樣有新鮮感。吃過飯後，可以到美食站享用新出的開心果新地筒或三重開心果新地，感覺更圓滿。

熱辣辣鐵板

有指新年期間又會降溫，來點熱辣辣的美食最好不過。Pepper Lunch 由現時至2月12日推出新春盛宴二人套餐，內裏包括澳洲肉眼牛扒，加牛油在鐵板上香煎，肉嫩多汁，套餐配有珍寶黑椒牛肉拼雞肉飯，各款材料加醬汁在鐵板上拌勻，有點似撈起的感覺，邊炒邊祝賀自己來年風生水起，好吃又好頭。

日本開運魚

日本人在新年，都有很多意頭菜式，JFOODO在今個新年，於本地推出3款好意頭的海鮮，帆立貝代替揚帆向前的船隻，寓意順風滿帆。油甘魚又叫出世魚，有出人頭地的意思，最啱想加強事業運和升職的人享用。鯛魚的日文諧音有值得慶祝的意思，屬於長壽富貴的食材。由現時至3月初，於本地指定超市或食材店有售。除此之外，由現時至2月7日，尖沙咀西村日本料理會推出多款開運料理，包括鯛魚薄切、油甘魚刺身、燒油甘魚鮫、北海道帆立貝鐵板燒、和帆立貝鵝肝卷。1月16日至2月13日，鮮選壽司同樣推出多款選擇，想行運不妨試試。