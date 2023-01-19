新劇好評如潮！宋慧喬揮低宋仲基稱冠最具品牌價值榜

韓國男神宋仲基於2019年與結婚1年多的女星宋慧喬離婚，他主演的劇集《財閥家的小兒子》於上月播畢後，便爆出正與英國前女星Katy Saunders熱戀中，引起網民熱烈討論，但網民的注意力很快便集中在宋慧喬身上，因她主演的Netflix新劇《黑暗榮耀》於12月30日上架，不少網民大讚她演技有進步，紛紛表示對她改觀。

韓國企業評價研究所今日（19日）公開「1月最具品牌價值演員」排行榜，宋慧喬成功擊敗上月的冠軍得主宋仲基稱冠，宋仲基則屈居第二，第3位是劇集《還魂2》的女星高允貞，《黑》劇的女星林智妍、男星李到晛與朴成勳則分別排第4、5及6位，第7位是《財》劇的男星李聖旻，在《黑》劇中飾演宋慧喬童年的女星鄭智蘇就進佔第8位。

另外，宋慧喬接受雜誌訪問的片昨日（18日）曝光，當問到如果再出生，會否想做宋慧喬，她便說：「不會，因為已經試過一次了，我想試試做其他人。」問到平時會如何減壓，她說：「我喜歡的朋友們全部都有小狗，我們會一起帶狗去玩，一邊飲紅酒一邊聊天和聽音樂，享受大自然，因為年紀大了，不喜歡吵鬧的地方。」