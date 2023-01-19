高海寧帶媽咪做義工　期待同佘詩曼拍新劇：一定會偷師！

高海寧新一年成立了自己的義工團隊「TEAM SAMM」行善，頭炮今日（19日）到長沙灣一間長者中心舉行「高『齡』賀歲展關懷」活動，向長者派年糕。高Ling帶同媽媽一齊做義工，她指今年義工團隊會繼續有不少探訪，好似關懷獨居長者、自閉兒童、情緒病患者等。

高Ling近日剛由馬來西亞拍攝新片返港，聖誕、除夕、生日也在當地度過，講到生日有「猛男」為她慶生，她笑說：「嗰日諗住喺一間沙灘餐廳睇日落，朋友就話咗畀餐廳知我生日，所以佢哋就舞晒火圈幫我慶祝，覺得自己好Lucky，呢啲都係完全冇事先安排。」

正日生日高Ling則相當開心，在工作中度過，今次檳城拍攝了3星期，可謂玩盡當地景點，寓工作於娛樂。

問到生日可有男士約會？她說：「男女都有人約我，依家仲未有嘅（指拍拖），嚟緊㗎喇，畀啲時間我，最好嘅永遠在路上。」她指媽媽一向沒有催拍拖，反而爸爸會，因爸爸永遠將她放在第一位：「爸爸幾夜都會覆我訊息，有乜困難搵佢都會幫我，佢令到對男士標定到好高，所以好難搵。」

高Ling隨後將會與回巢拍劇的佘詩曼合作新劇《新聞女郎》，暫時收到5集劇本，還未知開拍時間，會好好做定功課準備。講到與阿余事隔7年後再合作，可有對戲場面？她說：「會有嘅，但唔多，因為我哋唔同Team，但係佢拍戲嘅時候，自己都一定會喺度睇偷師。」