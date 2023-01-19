靈敢侶情：為人父母甚艱難

早前在社交網看到一段短片，內容關於飛機上哭鬧的嬰兒和投訴嬰兒哭鬧的旅客，片末一位空姐站出來說：「其實最想嬰兒停止哭鬧的是其父母，作為旅客，可以想想怎樣幫忙，而不是做出厭惡的表情然後投訴。」

留言中，印象最深刻的是一位先生說：「有次坐飛機遇上哭鬧幼兒，剛好我的背包有棒棒糖，便交給空姐送給那位無助的媽媽。沒多久，幼兒沒再哭，我也閉上眼休息。突然，我感到有人輕拍我的頭髮，原來是那位幼兒的小手，她的媽媽抱着她來向我道謝。」

至於我本人，也試過一次關於小孩的經歷，對象是一個大約8歲的小女生。

這家外籍人，一行四位，兩大兩小，所以他們分成前後排坐，而第五和六個座位，當中包括窗口位，本來是我和朋友的座位，但這位8歲的小孩想坐窗口位，我就讓給她。

可是，當「扣緊安全帶」的指示燈熄了之後，她就開始想媽媽。於是，她全程機進進出出，去洗手間、找媽媽拿零食、找父母聊天，後來更踩着我的大腿爬上前作弄妹妹。

你問我氣不氣？當然氣到爆炸，我坐飛機是連餐也不吃，只想一直睡到落機。被她這樣打擾，但又不能說甚麼，心情很難好起來。不過，我沒有悶哼過半句，就連臉露不悅都沒有，小孩子坐飛機的興奮與不安，我理解，所以，心裏只是期望她的父母會提醒她。

好不容易，落機了，讓我抹一額汗的事發生⋯⋯她的父母在離開前，回頭特意向我道歉：「小姐真的對不起，其實我的女兒有過度活躍症，所以我們也不敢教訓她，怕她哭鬧起來更麻煩，真的很對不起。」

還好！還好我沒說半句，不然真的辛苦了這對父母。

小孩有事，父母也不想的；小孩的事，也並非單憑外表就能看得出來。還好我忍受了。真的還好我忍受了。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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