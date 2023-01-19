【營事檔案】電飯煲西蘭花鮑魚粥　應節滋味

不知不覺，農曆新年將至，新春期間飲宴多，餐餐大魚大肉，食得多都見飽滞，不少人會選擇吃一兩餐粥品，你喜歡甚麼口味及質地的粥呢？一般粥店買到的廣東粥？或比較像湯飯的潮州粥？常見的口味通常是皮蛋瘦肉粥、菜乾豬骨粥等。今次就利用鮑魚的鮮味，製作出一款十分濃郁的鮑魚粥，加上十分便利的電飯煲，簡簡單單就可以溫暖一家人的胃了。

西蘭花 便宜又有益

西蘭花絕對是一個價廉物美的蔬菜選擇，不但便宜而且營養高。西蘭花屬十字花科蔬菜，含有豐富的維他命C，可有抗氧化的作用，以減低細胞衰老的速度。而維他命C可有助身體吸收鐵質，令食物中的鐵質更易被身體吸收及利用。另外，維他命C更是增強免疫力的好幫手，減低患病的機會，在這幾年間維持良好的抵抗力，都是十分重要。

鮑魚 含碘保護甲狀腺健康

鮑魚無論是新鮮還是罐頭的，除了鈉含量外，營養成分都相差無幾。鮑魚肉質爽彈，而且是低脂及含蛋白質的海鮮。當中含有的碘質是製造甲狀腺素以維持甲狀腺功能以及促進生長發育的重要營養。甲狀腺是人體的內分泌組織，位於頸部前下方、氣管的兩旁，對維持新陳代謝、生長發育等尤其重要作用。海產類如蝦、蠔、藻類如紫菜、雞蛋、奶類及奶類產品等，都能攝取碘質。

【電飯煲西蘭花鮑魚粥】

材料：

鮑魚 3隻

紅蘿蔔 1/3條

西蘭花 1/4個

米 1杯

鹽 1茶匙

麻油 1茶匙

做法：

1.鮑魚先用刷子洗乾淨後，用湯匙挖出，再用剪刀剪下內臟及去除牙齒。

2.鮑魚切成薄片備用。

3.紅蘿蔔、西蘭花切粒，備用。

4.米洗淨後加入鮑魚、紅蘿蔔、西蘭花及5杯水。

5.電飯煲按煮粥模式，最後加入鹽及麻油調味，完成

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。