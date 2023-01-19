Alton唔介意孤獨外遊　Dee反高潮：不如去旺角

ERROR成員何啟華（Dee）與MIRROR成員王智德（Alton）今日（19日）為主演的ViuTV原創劇《大誠實家》宣傳，劇集安排在農曆新年播出，問到二人會否擔心巿民趁外遊而影響收視，Dee指對劇集有信心：「唔怕，我哋公司啲劇向來係網上睇，呢套劇追看性好大，大家一開始睇就番唔到轉頭，內部同事睇完評價好高。」Alton認為新年期間家人會聚在一起，很適應一家大細觀看該劇。

提到Dee最近歌影視都有作品推出，他稱很開心，算是小確幸，但否認豬籠入水：「拍到廣告先係賺錢，演藝工作都係為理想，做藝人係好大犧牲。」至於新年，Dee透露平時忙工作鮮有時間跟家人相處，新年會留港陪家人感受家庭溫暖，而Alton則想外遊：「我有同家人動議，但佢哋唔願郁，因為怕人多。（你一個人去？）都可以，我入行前都會自己去旅行，或者同Dee快閃一轉。」Dee自言之前已快閃日本，Alton稱不介意去其他地方，Dee笑言：「咁我同你去旺角！」

徐㴓喬亦有現身活動，她透露新年計劃與朋友飛赴往法國滑雪，心情期待又興奮：「我未試過滑雪，今次係第一次，朋友都話我第一次滑雪就飛咁遠，因為我向來係0或者100嘅人。套劇係新年播出，所以我頭幾集就睇唔到，但我會帶埋劇集海報上雪山插旗，希望部劇衝出國際，哈哈！」雖然Asha擁有外國血統，但也於春節期間也會應該大派開工利是：「我會派利是畀爸爸，爸爸話自己係英國人唔會派利是，但佢好享受收利是。」