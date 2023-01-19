黎諾懿帶小春雞遊成長地　分享運水絕技感受人情味

藝人黎諾懿為節目《回家》任嘉賓，於屯門友愛邨長大的他，帶同大仔「小春雞」黎峰睿舊地重遊，先走訪與舊居間隔相約的屋邨單位，諾懿於製作組協助下與兒子重溫昔日家居擺設及生活細節，他透露小時候曾經歷過制水時間，並分享自己的「運水絕技」：「當年我跑落街裝水，由樓下搬上樓可以一滴水都唔瀉。」之後諾懿亦帶兒子到小時候經常流連的「辦館」，表示當年每次付出五毛錢的抽啷啷遊戲，為自己送上小希望，更對住兒子說：「爸爸細個好鍾意抽呢啲（啷啷），因為爸爸細個窮啲，有時用五毫子買個機會，希望抽到大獎。細個就係咁簡單，希望買份小禮物氹自己開心。」

談到友愛邨，諾懿坦言最難忘是那份濃濃的鄰里情：「嗰時鄰里之間好有愛，以前啲人唔閂門，一嗌就係『黎太個仔你出嚟玩啦？』，差唔多成棟樓都識晒。大個咗先知道，原來細個覺得好平常嘅嘢，係咁難得咁珍貴。」並謂希望「小春雞」透過是次體驗，能學會分享愛及人與人之間互動的重要性：「我哋盡量都控制唔畀佢玩咁多線上遊戲，因為我哋覺得小朋友要同人接觸。」

而諾懿還到當年就讀的小學走走，製作組悉心為他送驚喜，除了於班房與小學好朋友重逢，對方還為他重建「小學友情網」，更大爆諾懿小時候是「萬人迷」，不少女同學均在背後盛讚他靚仔，令諾懿大感意外。