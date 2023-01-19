果粉聚焦：HomePod 2誕生　溫度濕度都感應到！

除了iPhone以外，Apple發表新產品從來沒有先兆，例如近日廠方就突然推出HomePod第2代，事前連一點風聲也沒有洩漏，可謂嚇了果粉一跳！

第2代HomePod外形基本不變，沿用橢圓柱設計及無縫透聲網狀織物，備有白色和午夜暗色可供選擇。改變主要在骨子裏，例如升級用S7晶片，帶來更出色的運算音訊；另外全新長衝程低音喇叭在摩打驅動下有20mm振幅，並改以五號角高音喇叭陣列圍繞底座，締造更強勁的原音體驗。

憑藉室內空間感測功能，HomePod可識別附近表面的聲音反射，分辨所在位置是靠牆，抑或是獨立空間，從而實時調節聲音。「聲音識別」功能讓HomePod 辨別煙霧及一氧化碳警報聲，識別時直接發送通知至用户的iPhone。新HomePod更內置氣溫及濕度感應器，藉此評估室內環境，例如當房間處於特定溫度時，便會自動關上窗簾或開風扇，方便用戶打造智能家居。全新HomePod即日起於網上及Apple Store app接受訂購，2月3日起發售。

同場加映：長效MBP

Apple同期推出全新14吋及16吋MacBook Pro，配備新一代M2 Pro及M2 Max晶片，相較最快速的Intel MacBook Pro，特效算圖速度提升6倍，色彩調校速度快達2倍，同時電池使用時間延長至22小時，是Mac歷來最持久的電池使用時間。連接方面，新機不僅支援Wi-Fi 6E，速度較上代快兩倍，並提供更先進的HDMI連接埠，首度支援8K顯示器。