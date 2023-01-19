王菀之寒天遊長野　樂而忘返冇時間大掃除

歌手王菀之（Ivana）踏入新一年已經計劃多多，她將於5月與香港管弦樂合作開騷，5場門票全部爆滿，得知這個喜訊，Ivana開心到爆：「我係感動到唔知點形容我嘅心情，多年來，為咗實踐呢個編寫管弦樂章嘅夢想，我克服咗好多困難及恐懼，但如果冇大家嘅支持，我呢個夢想係實現唔到㗎，所以今次賣爆晒，感受特別深、特別感動。真係好多謝一路上支持我嘅所有歌迷及朋友。」

相隔一星期，她會再開一個香港樂壇史無前例的音樂表演，屬於「沉浸式藝術+流行音樂會」，Ivana說：「依家計劃開六場，場地係西九文化中心THE BOX，由於係一個史無前例嘅表演，所以大家唔好鬧我，門票係好少，六場夾埋都係得一千張飛左右。呢種超近矩離式係實驗性質，每一位入場嘅觀眾都可以講係VVIP。」

早前她飛到日本放假兼拍了新歌MV，在白雪滿天的長野，拍了一日外景，回來便馬不停蹄為電影宣傳開工，預新年期間都要開工出動謝票，因為忙碌到爆，她連屋企大掃除、辦年貨等工作都未有時間處理，亦因為太忙，她一直都keep到未有肥番。日前她跟張敬軒一齊率先睇他們主演的電影《超神經械劫案下》，當最後大銀幕出字幕，大大隻寫住兩人個名領銜主演，她感覺好奇妙，她說：「我哋兩個相識咗18年，喺音樂作品或者舞台劇、演唱會上面，都見過呢兩個名一齊出現，但係今次係第一次喺大銀幕上面，我哋個名並肩同行，好似等咗好耐，終於等到今日，重要係賀歲片！代表住我哋嘅友誼、18年來嘅努力，以及好多好多人對我哋嘅愛，所以睇到字幕個一刻，個心好感動。」

此外，她跟機鐵仔再度合作，除了推出《飛得去旅行》賀年版MV，仲有兔年限定通訊用的Stickers，她笑說：「張張都超得意又應節，單係嗰張「有得飛！又有演唱會飛，畀歌迷爭住搶話要，更不停喺歌迷谷流傳。」